Trakya Üniversitesi'nde "Edirne Gülü ve Gül Yağcılığı" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde "Edirne Gülü ve Gül Yağcılığı" konferansı düzenlendi

09.06.2022 11:39
Trakya Üniversitesi'nde "Edirne Gülü ve Gül Yağcılığı" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Edirne konferansları serisi kapsamında "Edirne Gülü ve Gül Yağcılığı" ele alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Edirne konferansları serisi kapsamında "Edirne Gülü ve Gül Yağcılığı" ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin'in moderatörlüğünde Merkez Kütüphane Recep Zogo Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta Nilüfer Umut Köylüoğlu, Edirne'de gül yetiştiriciliği ve gül yağcılığı hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Çetin, konferansın açılışında, Edirne tarihinde gül yetiştiriciliğinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Gülün birçok sektörde kullanıldığına değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Edirne Sarayı başta olmak üzere Osmanlı Devleti saraylarının has bahçelerinde de büyük gül bahçelerinin olduğunu biliyoruz. Öte taraftan yüzümüzü Balkanlara çevirecek olursak gülün o topraklara buradan ihraç edildiğini görmekteyiz. Bugün kozmetik ve gıda gibi sektörlerde kullanılan gül, bilhassa Osmanlı döneminde ateşli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır."

Edirne gülü ve gül yetiştiriciliği hakkında bilgi veren Nilüfer Umut Köylüoğlu, Edirne gülünün Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçtiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde 'Edirne Gülü ve Gül Yağcılığı' konferansı düzenlendi - Son Dakika

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