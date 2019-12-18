Trakya Üniversitesi'nde

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sabri Can Sannav, "2. Murat döneminde Edirne'de dikilen ve yetiştirilen güllerden elde edilen gül suları Avrupa pazarında büyük talep görüyordu." dedi.

Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz Konferans Salonu'nda "Kent ve Tarih" konulu panel düzenlendi.

Panelde, "Osmanlı döneminde Edirne'de kültürel ve sosyal yaşam" başlıklı bir sunum yapan Dr. Öğretim Üyesi Sabri Can Sannav, Edirne'nin fethinden sonra kentte büyük bir imar çalışması başlatıldığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat döneminde Edirne'nin şaşalı ve muazzam bir dönem yaşadığını anımsatan Sannav, o dönemin kent için en verimli yıllar olarak nitelenebileceğini ifade etti.

Şehrin 2. Murat döneminde hızla geliştiğini anlatan Sannav, 1424-1429 yılları arasında kentte medrese, imaret ve cami gibi önemli mimari yapıların inşa edildiğini bu eserlerin birçoğunun günümüze ulaştığını dile getirdi.

2. Murat döneminde Edirne'den Avrupa'ya büyük miktarlarda gül suyu ihraç edildiğini anlatan Sannav, şöyle devam etti:

"Edirne'de gülcülük o dönemde çok önemliydi. 2. Murat döneminde Edirne'de dikilen ve yetiştirilen güllerden elde edilen gül suları Avrupa pazarında büyük talep görüyordu. Sadece Avrupa'da değil, İstanbul henüz fethedilmedi için İstanbul'da, Mısır'da ve Suriye çevrelerinde çok talep görüyordu Edirne gülü. O dönemde Edirne'de üretimi yapılan gül suları gemilerle başta Avrupa olmak üzere farklı yerlere ihraç ediliyordu. Gül suyunun yanı sıra nakışlı pamuk kumaşlarda Avrupa pazarının aranan ürünlerinin başında geliyordu."

Panelde, Prof. Dr. Hamide Burcu Güven ve Öğr. Gör. Dr. Yavuz Güner de sunum yaptı.