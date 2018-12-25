Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesi'nde Serigrafik Takvim Atölyesi

Trakya Üniversitesi'nde Serigrafik Takvim Atölyesi

1 saat önce

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları ve farklı öğrenci topluluklarına üye öğrenciler, çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi'nde Serigrafik Takvim Atölyesi, System.String[]
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları ve farklı öğrenci topluluklarına üye öğrenciler, çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları ile Trakya Üniversitesi öğrencileri, daha önce gerçekleştirilen akşam buluşmaları ve halı saha turnuvasının ardından, bu defa Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Serigrafik Takvim Atölyesi" için bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yücel Kurtdere'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kerem İşcanoğlu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletmeler Genel Koordinatörü, Arda Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Burak İşçimen'in öncülüğünde, keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Tanışma ve birimler arası diyaloğun artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Kerem İşcanoğlu'nun yardımlarıyla katılımcılar, serigrafi tekniğiyle yeni yıl takvimleri hazırladı. Atölye çalışmasının sonunda tüm katılımcılar, 2019 yılı için tasarladıkları takvimleri, evlerine götürebilmenin, sevdiklerine hediye edebilmenin mutluluğunu yaşadı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:28 Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, Güncel
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