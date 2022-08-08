TÜ'de Balkanlar'dan gelen hekimlere yönelik eğitim düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Balkanlar'daki Türk hekimlere yönelik eğitim kursu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Akademisi'nin katkılarıyla düzenlenen "Balkanlardaki Türk Hekimlerine Sünnet Cerrahi Eğitimi Kursu"nda cerrahi uygulamalar ve güncel yaklaşımlar ele alındı.

TÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Atakan, sünnetin ne zaman yapılacağı ve kimlere yapılacağı hakkında bilgiler vererek, yenidoğan sünneti ile ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Program kapsamında bir sunum gerçekleştiren Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Akdere de sünnet teknikleri ve önemi konusunda açıklamalarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Akdere, soydaş hekimlere yönelik eğitimler organize ettiklerini belirtti.

Ortak çalışmaların süreceğini aktaran Akdere, "Bu eğitimlerin ardından Holep yöntemi ile prostat tedavisine yönelik eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca çocuklarda hemodiyaliz konusunda bizlere ulaşan talepler var. Bu konuda da Bulgaristan'dan hekim ve hemşirelerimizi burada ağırlamaktan, onlara eğitim vermekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.