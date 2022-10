TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDE 'YANGIN VE DEPREM' TATBİKATI

TRAKYA Üniversitesi'nde, öğrencilerde afet bilincinin artırılması amacıyla 'yangın ve deprem tatbikatı' yapıldı. Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı etkinlikte deprem anında yapılması gerekenler anlatılırken, olası yangında ise alınacak tedbirler gösterildi.

Trakya Üniversitesi'nin Ayşekadın Yerleşkesi Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen tatbikata Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Edirne Belediyesi İtfaiyesi ile yaklaşık 600 öğrenci katıldı. Tatbikat öncesi öğrencilere sınıflarda AFAD yetkilileri tarafından deprem ve yangın hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte deprem anında yapılması gerekenler anlatılırken, olası yangında ise alınacak tedbirler gösterildi.

Senaryo gereği depremin canlandırıldığı tatbikatta öğrenciler ve öğretim görevlileri, sıra ve masaların altına saklandı. Yüksekokulun boşaltıldığı deprem anında içeride kalanlar ise AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulun mutfağında çıkan yangında ise binada mahsur kalan 2 kişiye itfaiye ekipleri ulaştı. Sedyeyle dışarı çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

'TÜM ÖĞRENCİLERE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Trakya Üniversitesi sivil savunma amiri Hüseyin Türkel, tatbikatın öğrencilerin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. İlk yardımın önemine de değinen Türkel, Üniversitemizin her bölümünde, her okulumuzda şu an en az 3'er tane ilk yardım temel eğitimi almış olan akademisyenlerimiz ve idari personellerimiz var. Buradaki amacımız da öğrencilerini bize teslim etmiş olan ailelerin verdikleri yuvada aslında ne kadar güvende olduklarını anlatabilmek. Biz bunu artık üniversitenin son sınıflarına da yaymayı hedefliyoruz. Eğer önümüzdeki yıllarda, koşullar ve şartlar uygun olursa üniversitemizin son sınıfında okumuş tüm öğrencilerimize de ilk yardım eğitimi vererek toplumu aynı şekilde afet farkındalık ve ilk yardım eğitimi almış olarak da dahil etmek istiyoruz dedi.