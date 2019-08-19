Trakya Üniversitesi'nde yeni öğrenci kayıtları devam ediyor
34 dakika önce
Trakya Üniversitesi'nde 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.
Trakya Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
'nde 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ne gelen yeni öğrenciler, kayıtlarını yaptırmaya başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kayıt stantlarını tek tek gezerek, incelemelerde bulundu. Rektör Tabakoğlu, bazı yeni öğrencilerin kayıtlarını da bizzat yaparak, kendilerine başarılar diledi. - EDİRNE
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