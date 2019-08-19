Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesi'nde yeni öğrenci kayıtları devam ediyor
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Trakya Üniversitesi'nde yeni öğrenci kayıtları devam ediyor

34 dakika önce

Trakya Üniversitesi'nde 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

Trakya Üniversitesi'nde yeni öğrenci kayıtları devam ediyor, System.String[]
Trakya Üniversitesi'nde 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ne gelen yeni öğrenciler, kayıtlarını yaptırmaya başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kayıt stantlarını tek tek gezerek, incelemelerde bulundu. Rektör Tabakoğlu, bazı yeni öğrencilerin kayıtlarını da bizzat yaparak, kendilerine başarılar diledi. - EDİRNE
Trakya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
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