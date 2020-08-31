Trakya Üniversitesi'nde yüz yüze kayıtlar başladı - Son Dakika

TRAKYA Üniversitesi'nde (TÜ) yüz yüze kayıt dönemi Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yaptığı ilk kayıtla başladı.

Türkiye genelinde açıklanan YKS sonuçlarına göre Trakya Üniversitesi'ne 7800 öğrenci yerleşti. Üniversiteyi kazananlar, internet üzerinden online olarak kayıt işlemlerine devam ederken, dileyen öğrencilerin kayıtları, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi salonunda da yüz yüze olarak da yapılıyor. Kazanan adaylar sağlık tedbirleri kapsamında kayıt yaptırılan salona teker teker alındı. TÜ Tıp Fakültesi'ni beşincilikle kazanan, babası da TÜ mezunu olan İsmet Çan'ın kaydını yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni gelen öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlayacaklarını söyledi. Rektör Tabakoğlu ayrıca Tıp Fakültesi'ni birincilikle kazanan Baha Tunca ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni kazanan Nida Talay'ın da kaydını gerçekleştirdi.

'BABASI GİBİ O DA BİZİ TERCİH ETTİ'Trakya Üniversitesi'nin bölgenin en köklü eğitim kurumu olduğunu söyleyen Tabakoğlu, kendisi de TÜ mezunu olan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan'ın oğlu İsmet Çan'ın kaydını yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Babası gibi oğlunun da üniversiteyi tercih etmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyen Tabakoğlu, "Bir yandan mezunlarımızı verirken bir yandan da liseden yeni mezun olmuş evlatlarımızı alıyoruz. İnşallah onları hayata en güzel şekilde hazırlıyoruz, meslek sahibi yapıyoruz, bilgi ve görgülerini artırıyoruz, onlara yeni dünyada nasıl mücadele edeceklerini öğretiyoruz. Bugünkü ilk kaydedeceğimiz arkadaşımız da yanımızda. Bizim için özel, çünkü Mühendislik Fakültesi Dekanımız Yılmaz Çam hocamızın evladı. Tıp Fakültesi'ni çok iyi bir puanla kazandı, kendisini kutluyorum. Aynı zamanda kurumsallık anlamında da bir özellik olduğunu ifade etmek isterim. Yani bizden yetişen hocalarımız artık dekanlar ve evlatları da bu kuruma geliyor. Baştan beri söylediğimiz bir şey vardı, 'kendi evlatlarımızın okuyacağı üniversite, kendi yakınlarımızın tedavi olacağı hastane'. İşte bunun en güzel örneği, kendi evlatlarımızın okuyacağı üniversiteye, canla başla çalışıyoruz ki onları daha ileriye götürebilelim" dedi.'ÇOCUKLARIMIZIN KENDİ BÖLGELERİNİ TERCİH ETMELERİ MUTLULUK VERİCİ'Bölgedeki öğrencilerin TÜ'yü tercih etmelerinin önemine değinen Rektör Tabakoğlu, "Bölgemizin çocukları en yüksek puanla, birincilikle üniversitemizi tercih ediyor. Belki başka üniversitelere de gidebilirlerdi ama diyorlar ki 'Trakya Üniversitesi iyidir hem evimizde okuruz hem de en güzel şekilde okuruz'. Bunun da en güzel örneği birinci olan arkadaşımız. Eğitim kalitesi anlamında Trakya bölgesinin hitap ettiği alan ortaöğretimde oldukça başarılı. Buradan yetişen evlatlarımız özellikle önce kendi bölgesinde okumak istiyor, bu da bizim için gurur verici. Biz de onlara en iyi şekilde eğitim imkanları sunmaktan gururluyuz" diye konuştu.'ÇOK MUTLUYUM'Tıp Fakültesi'ne beşincilikle giren İsmet Çan ise çok mutlu olduğunu belirtti. Çan, "Çok mutluyum, inşallah üniversite dönemim güzel geçer. Bu sene hastalıktan dolayı biraz zor geçecek gibi, online dersler göreceğiz ama inşallah güzel günler görmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Oğlu da kendisi gibi T.Ü.'ni tercih eden Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan, "Ben de 30 yıl önce bu üniversiteden mezun oldum, uzun zamandır da bu üniversiteye öğretim elemanı olarak hizmet ediyorum. Oğlumun burayı tercih etmesinde hiç endişe etmedim çünkü üniversitemi biliyorum ve her geçen gün de ileriye gidiyor. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.'KENDİ EVİMDE OKUYACAĞIM'Tıp Fakültesi'ni birincilikle kazanan Uzunköprü ilçesinden gelen Baha Tunca da, Edirne 'de okuyacak olmaktan heyecan duyduğunu belirtti. Tunca, "Zor bir sürecin ardından burada olmak çok güzel. Başka okullar varken burada olmak rahat, evimde okuyacağım. Zaten iyi bir okul, araştırmıştım, biliyordum. Her şey için teşekkürler" dedi.REKTÖRE KARAKALEM PORTRE HEDİYESİKayıtlar sırasında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise bir sürprizle karşılaştı. Keşan Sağlık Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ürküç Esen, pandemi sürecinde yaptığı karakalem portresini Tabakoğlu'na hediye etti. Esen, Tabakoğlu'nun yeniden rektör olarak atanması dolayısıyla portreyi yaptığını belirtti.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi salonunda devam eden yüz yüze kayıtlar 5 Eylül Cumartesi saat 17.00'da sona erecek. Online kayıtlar ise 6 Eylül Pazar saat 23.59'da son bulacak.