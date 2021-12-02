Trakya Üniversitesi'ndeki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

2 Aralık 2021 Perşembe günü saat 09.30'da Yusuf Çapraz Uygulamalı Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen deprem tatbikatını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen de izledi.

Öğrencilere deprem öncesi ve deprem anında neler yapmaları ile ilgili olarak bir seminer de verildi.

Keşan Belediye İtfaiyesi'de tatbikata katılarak yaşanan depremde binada kalan öğrencileri binadan tahliye etti.

Tatbikat esnasında binada yaralı kalan olan bir öğrenci AFAD, 112, KEDAK, UMKE, Turkuaz Arama Kurtarma Ekibi'nin çalışmaları ile bina dışına tahliye edilerek ilk tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapılan protokol gereği ilk olarak Yusuf Çapraz Uygulamalı Meslek Yüksekokulu'nda deprem tatbikatı gerçekleştirildiğini belirterek "Doğal afetlere ve depreme karşı alınacak tedbirler konusunda tatbikatlar önümüzdeki süreçte de devam edecek. Keşan çapında ilk defa bu kadar geniş bir tatbikat gerçekleştirildi. Deprem değil tedbirsizlik öldürür şiarı ileBaşta Trakya Üniversitesi ,AFAD, KEDAK, UMKE, Turkuaz Arama Kurtarma ekibi, 112 ekibimiz ve Keşan Belediyesi İtfaiyesinin katılımı ile gerçekleşen tatbikat başarıya ulaştı. İlçemizde en az 200-300 gönüllü kurtarıcı olarak gerekli kurumları Keşan'da oluşturmaya çalışıyoruz. Belediyemiz ve Trakya Üniversite organizasyonunda gerçekleşen bu tatbikatta emeği geçen tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Afet bölgesindeyiz, deprem geliyor her türlü tedbiri almalıyız. Keşan da da bütün kurum ve kuruluşlarla Keşan'da gerekeni yapmalıyız. Bu hazırlığın da ilk provasını bu tatbikatla yaptık." dedi.

Daha sonra konuşan İşçimen de Trakya Üniversitesi ile Keşan Belediyesi arasında yapılan protokol gereği ilk kez gerçekleşen deprem tatbikatı nedeniyle başta Keşan Belediyesi olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek "Üniversitemize bağlı tüm yerleşkelerimizde bu tür tatbikatlara ve eğitimlere devam edeceğiz. Öğrencilerimiz canı bizlere emanet, onların bir deprem ve afet anında neler yapabileceklerini, nasıl davranmaları gerektiğini anlatıp, uygulamalı tatbikatlarımıza da Keşan Belediyesi ile ortak olarak devam ede4ceğiz" şeklinde konuştu.