Trakya Üniversitesi'nden depremzede öğrencilere yardım eli - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, bölgede arama-kurtarma, acil sağlık ve yardım hizmetlerinde bulunmak üzere AFAD üyesi 3 çalışanını görevlendiren Trakya Üniversitesi, depremzede öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir organizasyon düzenledi. Organizasyondan toplanan para, Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören depremzede öğrencilerin yararına kullanılacak.



24 Ocak Cuma akşam saatlerinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Trakya Üniversitesi de kolları sıvadı. Deprem sonrası bölgeye AFAD üyesi 3 sağlık çalışanını gönderen Trakya Üniversitesi, deprem sonrası oluşan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bir organizasyon düzenledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki gün boyunca düzenlenen organizasyondan elde edilen gelir, depremde evleri zarar gören Trakya Üniversitesi öğrencileri için kullanılacak.



Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerin satışa sunulduğu organizasyona vatandaşların ilgisi yoğun oldu. İki gün süren organizasyontaki ürünleri satın alarak deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bir nebze de olsa yardımda bulunan vatandaşlar, bu duyarlı davranıştan ötürü Trakya Üniversitesi yönetimini tebrik etti.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da organizasyonu ziyaret ederek destekte bulundu. Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Rektör Tabakoğlu, "Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın acısını içimizde hissediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak bizim öncelikli görevimiz. Toplumsal dayanışmanın önemli olduğu şu günlerde sosyal sorumluluk bilinciyle herkesi hem depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, hem de hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarına ortak olmak amacıyla üniversite olarak bir organizasyon organize ettik. Düzenlediğimiz organizasyonaa emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ayrıca organizasyondan elde edilen gelirin Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören depremzede öğrencilerin yararına kullanılacağını belirtti. - EDİRNE