Trakya Üniversitesi'nden, kira alınmaması kararı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nden, kira alınmaması kararı

6 saat önce

EDİRNE'deki Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart itibarıyla kiracılardan kira talebinde bulunulmaması kararı alındığı belirtildi.

Trakya Üniversitesi'nden, kira alınmaması kararı, System.String[]

EDİRNE'deki Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart itibarıyla kiracılardan kira talebinde bulunulmaması kararı alındığı belirtildi.

Trakya Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trakya Üniversitesi, koronavirüs ile mücadele sürecindeki sorumluluğunun bilinciyle, tüm kiracıları ile yaptığı sözleşmelerde yer alan; 'Tabii afetler (yangın, deprem, su basması vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt, gibi kısmi hak kullanımından doğan imkansızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. taleplerde bulunamaz' maddesi doğrultusunda, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren, söz konusu mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar, kiracılarından herhangi bir kira talebinde bulunmama kararı almıştır" denildi.


Trakya Üniversitesi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:06 Kaynak: DHA

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