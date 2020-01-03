Trakya Üniversitesi'nden yelken sporuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nden yelken sporuna yoğun ilgi

6 saat önce

Yelken sporuna yeni başlamak isteyen ancak bu sporun kendisine uygun olup olmadığından emin olamayanlar için Trakya Üniversitesi'nde "Yelken ile Tanışma" etkinliği gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi'nden yelken sporuna yoğun ilgi, System.String[]

Yelken sporuna yeni başlamak isteyen ancak bu sporun kendisine uygun olup olmadığından emin olamayanlar için Trakya Üniversitesi'nde "Yelken ile Tanışma" etkinliği gerçekleştirildi.


Trakya Üniversitesi Yelken ve Kürek Topluluğu'nun düzenlediği ve bu alanda Trakya Üniversitesi'nde ilk olan tanışma toplantısı, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte, yelkencilik ve su sporlarına ilgi duyan akademisyen ve öğrenciler bir araya gelerek birbiriyle tanışma fırsatı buldu.


Türkiye Yelken Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Demir, Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulüp Başkanı Andaç Geyik ile Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulüp Antrenörü Umut Geçdoğan'ın davetli konuşmacılar olarak yer aldığı etkinlikte, Türkiye'de yelkenciliğin tabana yayılması aşamasında üniversite yelken kulüplerinin varlığına dikkat çekilerek, öğrencilere yelkenle nasıl yol alındığı, seyir ve manevra kabiliyetlerinin yanı sıra yelkeni oluşturan malzemeler ile ilgili teorik bilgiler verildi.


Yelkeni bir eğitim aracı olarak gören uzman eğiticiler, birincisi düzenlenen toplantıda Trakya Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin katılımını beklediklerini, böylece yelken sporunu daha geniş kitlelere duyurabileceklerini belirtti. İlgi ve katılımın yoğun olduğu etkinlik, davetli konuşmacılara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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