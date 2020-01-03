Trakya Üniversitesi öğrencileri "Gençlik Festivali 19" ile kışa merhaba dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi öğrencileri 'Gençlik Festivali 19' ile kışa merhaba dedi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi öğrencileri "Gençlik Festivali 19" ile kışa merhaba dedi

6 saat önce

Trakya Üniversitesi akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra öğrencilere sunduğu kültürel ve sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Trakya Üniversitesi öğrencileri

Trakya Üniversitesi akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra öğrencilere sunduğu kültürel ve sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Faaliyetlerini, il genelinde kampüslerinin bulunduğu tüm ilçelere yaymaya özen gösteren Trakya Üniversitesi, Keşan ve İpsala'da öğrenim gören öğrencilere yönelik "Üniversite Gençlik Festivali" düzenledi.


Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önderliğinde; Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Keşan Meslek Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve İpsala Meslek Yüksekokulu ortaklığında organize edilen "Üniversite Gençlik Festivali", Keşan Belediyesi Tiyatro ve Konferans Salonu'nda düzenlendi. "Üniversite Gençlik Festivali" sayesinde öğrenciler sınav dönemi sonrası hem stres attı hem de gönüllerince eğlendi.


Trakya Üniversitesi Modern Dans Topluluğu'nun sergilediği, renkli görüntülere sahne olan dans gösterisiyle başlayan festival "KGK" ve "TEMPEST" gruplarının canlı sahne performansı ile devam etti. Festival süresince büyük coşku yaşayan öğrenciler festival sayesinde oldukça keyifli vakit geçirdiklerini ve kışa harika bir etkinlikle merhaba dediklerini belirterek, üniversite yönetimine teşekkür etti. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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