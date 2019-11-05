Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesi öğrencileri, meme kanserine farkındalık için pedal çevirdi
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi öğrencileri, meme kanserine farkındalık için pedal çevirdi

Trakya Üniversitesi öğrencileri, meme kanserine farkındalık için pedal çevirdi

7 saat önce

Trakya Üniversitesi öğrencileri toplumda farkındalık oluşturacak bir çalışmaya daha imza attı.

Trakya Üniversitesi öğrencileri, meme kanserine farkındalık için pedal çevirdi, System.String[]

Trakya Üniversitesi öğrencileri toplumda farkındalık oluşturacak bir çalışmaya daha imza attı. Bisiklet Topluluğu ve Eczacılık Öğrencileri Birliği tarafından organize edilen "Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pedallıyoruz" etkinliği, 50 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.


Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde toplanan öğrenciler, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pedallıyoruz" etkinliğini düzenleyerek, bisikletlerine bağladıkları pembe balonlarla şehir turu gerçekleştirdi. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nden başlayan bisiklet turu Karaağaç'ta son buldu.


Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen yaptığı açıklamada, "Bugün üniversitemizin öğrencileri çok anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor. Meme kanserine farkındalık için Ayşekadın Yerleşkemizden Karaağaç Yerleşkemize kadar bir tur yaparak şehrimizde meme kanserine dikkat çekecekler. Bu etkinlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz böyle anlamlı projelerin her zaman yanında olacağız" dedi.


Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Berkan Kaya ve Eczacılık Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İrem Tunalı da meme kanserinde kendi kendine muayene ve erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayarak meme kanseri farkındalık ayı olan Ekim ayında bisiklet turu düzenleyerek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca bu etkinliği düzenlemelerinde kendilerine destek olan Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen'e teşekkür etti. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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