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Edirne'den kısa kısa

29.09.2022 16:51
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Samsun'da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda, sambo branşında dünya üçüncüsü oldu.

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Samsun'da düzenlenen Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda, sambo branşında dünya üçüncüsü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, organizasyona 50 ülkedeki 430 üniversiteden 769 sporcunun katıldığı belirtildi.

Turnuvada wushu, sambo, muaythai, güreş, boks ve karate müsabakalarının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sambo dalında ülkemizi temsil eden milli sporcularımız, Trakya Üniversitesinden Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral'ın öğrencileri Onurcan Tatlıcıoğlu erkekler 79 kiloda, Çiğdem Bora kadınlar 80 kiloda, Dilem Bağçuvan kadınlar 65 kiloda ve Burcu Aksoy kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazanan sporcularımız oldu."

Müsabakaları takip eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da aralarında olduğu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Rektörler Danışma Kurulu üyelerinin 30 Eylül'de sona erecek organizasyonun önemine değinerek sporculara başarılar dilediği belirtildi.

Rektör Tabakoğlu, Rektörler Kurulu toplantısına katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Rektörler Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 1982'de kurulan Trakya Üniversitesinin 6 bini uluslararası öğrenci olmak üzere 42 bin öğrencisiyle bölgenin en eski ve köklü kurumu olduğunu belirtti.

Üniversitenin spor alanına da önem verdiğini belirten Tabakoğlu, "Sporcularımız ulusal ve uluslararası başarılar gösteriyor. Ülkemizi başarıyla temsil eden çok sayıda sporcu yetiştiriyoruz." dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun yürüttüğü başarılı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Tabakoğlu, büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Toplantıya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, FISU Başkanı Leonz Eder ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay katıldı.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

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