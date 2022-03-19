Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı

19.03.2022 16:59
Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'ne bağlı öğrenci toplulukları, Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısı ve Kent Ormanı'nda temizlik etkinliği düzenledi.

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'ne bağlı öğrenci toplulukları, Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısı ve Kent Ormanı'nda temizlik etkinliği düzenledi. Yaşanılabilir bir çevre için temizliğin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler plastik, cam, sigara izmariti gibi doğaya zararlı maddeleri topladı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Çevre ve Geri Dönüşüm Topluluğu'nun girişimi ile bir araya gelen çeşitli öğrenci toplulukları, Tunca Nehri kıyısında temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Çevre ve Geri Dönüşüm Topluluğu'nun yanı sıra İnsan Hakları ve Barış, Halk Sağlığı, Trakya Tıp Öğrencileri Birliği, Trakya Genç Yeşilay, Farklı 1 Gençlik, Hayvan Dostları ve Özel Eğitim topluluklarına üye öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, Tunca Nehri kıyısındaki plastik ve cam atıklar ile sigara izmaritleri toplandı.

TEMİZ BİR ÇEVREYE DİKKAT ÇEKTİLERTrakya Üniversitesi'nin çevreye duyarlı öğrencileri, doğanın korunması amacıyla farkındalık oluşturmak ve temiz bir çevreye dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri etkinlikte Tunca Nehri kıyısının kirli görüntüsünün yanı sıra soğuk hava şartlarıyla da mücadele ettiler. Kısa sürede onlarca çöp poşetini dolduran öğrenciler, Tunca Nehri'nin ardından Meriç Nehri ve Kent Ormanı'nda da temizlik etkinliğine devam ettiler.'ÇEVREMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR'Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Sevil Göçmen, temizlik etkinliğine çeşitli topluluklara üye öğrencilerin katıldığını belirtirken; "Çevremizi korumamız ve sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Fırtına ve rüzgarın da etkisiyle burada çok fazla plastik birikimi oluyor. Bunların doğada ayrışmasını engellemek adına onları topluyoruz. Aynı zamanda insanlar tarafından yere atılan sigara izmaritleri, cam şişeler gibi atıkların da çevreden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.'DÜNYANIN KIYMETİNİ BİLİYORUZ'

Özel Eğitim Topluluğu Başkanı Doğukan Toprak, doğa ve farklılıklarına dikkat çekerken; "Topluluğumuzun amacı; özellikle engelli bireyler için farkındalık yaratmak. Ama biz sadece engelli bireylerle kalmamak, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim gibi bütün farklılıkları desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü engellilik de bunlar gibi bir farklılıktır. Yaşadığımız dünyanın kıymetini biliyoruz ve bize çevremizi temizlemek gibi bir etkinlikle geldiler. Biz de buna katılmak istedik" diye konuştu.


Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı
Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı
Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı
Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı
YORUMLAR
500
Üniversite ve Edirne Ticaret Sanayi Odası fuarcılık alanında güçlerini birleştirdi Üniversite ve Edirne Ticaret Sanayi Odası fuarcılık alanında güçlerini birleştirdi TRAKYA'DA BARAJLAR DOLDU, NEHİRLERİN DEBİLERİ YÜKSELDİ -TEKRAR TRAKYA'DA BARAJLAR DOLDU, NEHİRLERİN DEBİLERİ YÜKSELDİ -TEKRAR

Trakya Bölgesi, Tunca Nehri, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:14:06. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement