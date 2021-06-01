Trakya Üniversitesi öğrencilerine "Eylül'de gel" şarkısıyla klip hazırladı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi, yeni akademik yılın 13 Eylül'de başlaması kararı ardından öğrencilerine "Eylül'de gel" şarkısıyla üniversite görüntülerin yer aldığı bir klip hazırladı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde kademeli normalleşme kapsamında üniversitelerde akademik yılın eylül ayında başlayacağı açıklaması üzerine, Trakya Üniversitesi görevlileri de uzak kaldığı öğrencileri için buluşma ayı eylüle atfen bir klip yaptı.

Sanatçı Alpay'ın "Eylül'de gel" şarkısının fon müzik olarak çaldığı klipte üniversitenin ana kampüsünün havadan çekilmiş görüntüleri yer aldı.

Daha sonra diğer fakülteler ile kentten genel görüntülerin yer aldığı klip "Melankoli yok bu eylülde. Sonbaharın hüznü yok, özlemler, ayrılıklar yok. Öyle güzel bir eylül bekliyor ki bizi, yaprakların dökülmediği, renklerin solmadığı, yazın bitmediği, su gibi berrak bir eylül. Yaklaşan bir tren sesi ve kavuşmanın coşkusu! Hadi! Eylül'de gel." notuyla üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kişisel sosyal medya hesabından söz konusu klibi paylaştı.