Trakya Üniversitesi öğrencisinden koronavirüsle mücadeleye bilimsel destek - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Martin Kanev, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda, Türkiye'de kurulan iki yeni tanı merkezinden biri olan İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'de uzman biyolog olarak göreve başladı.

Kanev, yaptığı açıklamada, dünyanın zor zamanlardan geçtiği bir dönemde, bilime ve insanlığa faydalı olabilecek bir görevin parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Koronavirüs test laboratuvarın İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer aldığını ifade eden Kanev, şunları kaydetti:

"Laboratuvarın görevi, İstanbul'da çeşitli ilçelerden gelen numunelerden, qRT-PCR yöntemi ile hastalık tanısı koymak. Pandemi merkezlerinde, qRT-PCR bazlı testleri yaygınlaştırmak, tarama test sayısı ve hızını artırmak amacıyla, gönüllü biyologlar olarak görev alıyoruz.

Ekipte, çeşitli üniversitelerden başvuran yüksek lisans ve doktora öğrencileri yer alıyor. Şu an benim görev yaptığım merkezde, sayısı 5 bine yaklaşan test kapasitesiyle tüm Türkiye'de yapılan testlerin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyoruz. Bu oldukça önemli bir rakam. Bilime ve insanlığa faydalı olabilecek bir görevin parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Umarım, özlediğimiz o mutlu ve güzel günlere hep beraber el ele döneceğiz."

Günlük 5 bin test kapasitesi ile çalışmaya başlayan merkezlerde, hastanelere başvuran vatandaşların yanı sıra koronavirüs ile mücadelesinde aktif çalışan sağlık personelinin de hızla taramadan geçirilmesine olanak sağlanıyor.