Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, MÜSİAD'ı ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Tabakoğlu, Asmalı ve dernek yetkilileriyle üniversite ve sanayi iş birliği konusunda görüştü.

Trakya Üniversitesinin, Türkiye'nin yerli ve milli hedeflerine yönelik bilimsel çalışmalara ağırlık verdiğini belirten Tabakoğlu, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi noktasında büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

Sanayi kuruluşlarıyla birlikte AR-GE, teknoloji ve inovasyon geliştirme faaliyetlerine aktif katılımı için kararlılıkla çalıştıklarını dile getiren Tabakoğlu, "131 firma ve 500'ü aşkın lisansüstü eğitimli çalışanı ile Teknoparkı, son teknoloji ile donatılmış altyapısı ve uzman kadrosu ile bölgenin en önemli laboratuvarı olan TÜTAGEM'i ve 3+1 Eğitim Sistemi ile sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını ve istihdamı buluşturan Trakya Üniversitesi, sadece bilim üreten bir merkez olarak değil şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Asmalı da Trakya Üniversitesini ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ziyaret dolayısıyla Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin ve Genel Sekreter Cihad Terzioğlu da yer aldı.