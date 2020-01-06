Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, yeni atanan ve yükselen öğretim üyeleriyle bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, yeni atanan ve yükselen öğretim üyeleriyle bir... - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, yeni atanan ve yükselen öğretim üyeleriyle bir...

6 saat önce

Trakya Üniversitesi, kurumsal aidiyetin artması ve çalışanlar arasında iletişimin güçlenmesi amacıyla güzel bir gelenek başlattı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, yeni atanan ve yükselen öğretim üyeleriyle bir..., System.String[]

Trakya Üniversitesi, kurumsal aidiyetin artması ve çalışanlar arasında iletişimin güçlenmesi amacıyla güzel bir gelenek başlattı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Rektörlük Toplantı Salonu'nda, yeni atanan doktor öğretim üyeleri ile doçent ve profesörlüğe yükselen akademisyenlerle bir araya gelerek tebrik etti.


Yeni atanan ve yükselen akademisyenler ile bir araya gelmenin, onları tanımak ve tebrik etmek açısından önemli olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bu toplantılar sayesinde akademisyenlerin de birbirini tanıyarak birlikte çalışma imkanı bulabileceğini ifade etti.


Toplantıya katılan akademisyenlerle tek tek tanışan ve bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çalışma ve ilgi alanları hakkında bilgiler aldı. Toplantıda, Trakya Üniversitesinin faaliyetlerinden, çalışma alanlarından, vizyon ve misyonu ile hedeflerinden bahseden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde atılacak adımların akademik gelişim için önemli olduğunu hatırlatarak öğretim üyelerinin başarılı çalışmalarının devamını diledi. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Ahmet Hamdi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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