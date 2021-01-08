Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Marka üniversite olma vizyonuyla hareket ediyoruz" - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Marka üniversite olma vizyonuyla hareket ediyoruz"

08.01.2021 11:39
Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu:

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uluslararası ölçekte girişimci ve yenilikçi yönüyle dünya üniversiteleri ile yarışan marka bir üniversite olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, uluslararası ölçekte girişimci ve yenilikçi yönüyle dünya üniversiteleri ile yarışan marka bir üniversite olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, üniversitenin gelişiminde gösterdikleri çalışmalardan dolayı daire başkanlarıyla bir araya gelerek teşekkür belgesi verdi.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin, öğrencisi, akademisyeni ve idari ekibiyle bir bütün olduğunu, kurumsal kimliğin ve aidiyetin gelişmesinde bu bütünlüğün büyük rolünün bulunduğunu anlattı.

Eğitim ve yönetimde kalite ile akreditasyon süreçlerine önem verdiklerini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma ve teknolojide kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, uluslararası ölçekte girişimci ve yenilikçi yönüyle dünya üniversiteleri ile yarışacak, marka bir üniversite olma vizyonuyla hareket ediyor. Eğitim ve yönetimde kalite ile akreditasyon süreçlerinde her geçen gün daha iyi bir noktaya ilerliyoruz.

Bu anlayışı, üniversitenin tüm birimlerine yayarak standartlarımızı ve kalite çıtamızı yükseltebiliriz. Bu ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ve desteği ile mümkün olabilir. Öğrencisinden çalışanına, mezunundan akademisyenine on binlerce üyeye sahip büyük bir aile olan üniversitemiz, her geçen gün daha da büyüyerek gelişmeye ve emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edecek."

Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Üniversite, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: 'Marka üniversite olma vizyonuyla hareket ediyoruz' - Son Dakika


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