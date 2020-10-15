Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Marka haline gelmiş bir üniversite olma hedefimiz var" - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Marka haline gelmiş bir üniversite olma hedefimiz var"

15.10.2020 13:17
Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu:

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversiteyi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak için 4 yıllık dönemi kapsayan strateji planının uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversiteyi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak için 4 yıllık dönemi kapsayan strateji planının uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görevinde ikinci dönemine başlayan Tabakoğlu, fakülteleri ziyaret ederek idarecilerle bir araya geldi ve strateji planıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, üniversitenin tüm çalışanlarının beklentilerinin büyük olduğunu belirtti.

Üniversiteyi 4 yıllık yeni dönemde daha iyi bir noktaya taşımanın boyun borcu olduğunu ifade eden Tabakoğlu, uluslararası platformlarda adından söz ettiren, sürekli kendini yenileyen, geliştiren, marka haline gelmiş bir üniversite olma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda herkesten gereken özveri ve hassasiyeti göstermesini bekliyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

"Sıralama yükseltilecek"

Yapılacak çalışmalarla üniversiteyi her geçen gün ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, bilimsel proje ve araştırmaların artırılması, kalite süreçlerine ağırlık verilerek tüm programların akredite edilmesi, bilimsel yayın, patent ve marka sayısının artırılması, ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması, konferans, kongre, sempozyum ve seminer gibi etkinliklerin çoğaltılmasını hedefliyoruz.

Amacımız sosyal sorumluluk projelerine imza atılması, topluma yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, stratejik planın kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılması, herkes için erişilebilir ve yeşil üniversite ile dünya üniversiteleri arasında ilk 500'de, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında ise ilk 50'de yer almak."

Rektör Tabakoğlu'na ziyaretlerinde Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç ile Özel Kalem Müdürü ve Basın Danışmanı Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada da eşlik etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: 'Marka haline gelmiş bir üniversite olma hedefimiz var' - Son Dakika

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