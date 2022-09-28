TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilere yönelik "uyum haftası" programı düzenledi - Son Dakika
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TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilere yönelik "uyum haftası" programı düzenledi

28.09.2022 11:18
TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilere yönelik "uyum haftası" programı düzenledi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bu yıl üniversiteye başlayan öğrenciler için "uyum haftası" programı düzenledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bu yıl üniversiteye başlayan öğrenciler için "uyum haftası" programı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen program kapsamında Balkan Kongre Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerin, Sağlık Bilimleri Fakültesinde alacakları eğitimlerin ardından meslek sahibi bireyler olarak ülkenin dört bir köşesinde sağlık hizmeti vereceğini belirten Prof. Dr. Üstündağ, "Fakültemizdeki eğitim sürecinde ve eğitim yaşamınız boyunca sizlerden beklentimiz öğrenmeyi canı gönülden istemeniz, akılcı yaklaşımı, etik ve bilimsel ilkeleri içselleştirmeniz, insan, vatan ve millet sevgisi ile dolu gençler olarak bu aziz milletin kazanımları ile sizlere sağlanan tüm imkanları dört yıllık eğitiminiz boyunca en verimli şekilde kullanmanızdır." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da Sağlık Bilimleri Fakültesinin kazanan öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Güner tarafından okula yeni başlayan öğrencilere Edirne'yi tanıtan bir sunum yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri Ethem Herdem de lisans eğitimi, öğretim ve sınav yönetmeliği hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğrencileri 'beyaz önlük' giydi Trakya Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğrencileri 'beyaz önlük' giydi
Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

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