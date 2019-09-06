Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan Fen Fakültesi Fizik Bölümü'ne kitap...

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığınca, üniversitenin Fen Fakültesi Fizik Bölümü Kütüphanesi'ne çok sayıda kitap bağışında bulunuldu.



Bağış kapsamında Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinden çıkartılan kitaplar, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Kütüphanesi'nde öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Şengül'e teslim edildi. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın duyarlı personelleri tarafından bağışlanan kitaplar, Fizik Bölümü Kütüphanesi raflarında yerlerini alarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.



Öğrenciler, üniversite Fen Fakültesi Fizik Bölümü Kütüphanesine gelerek ulaşabileceği Fizik Lisans Programı birinci sınıf ve Zorunlu Ortak Servis Dersleri kapsamında okutulan Genel Fizik I, Genel Fizik II, Matematik I ve Matematik II derslerine ait kaynak kitaplara, tüm akademik yıl veya dönem boyunca ücretsiz olarak erişim sağlayabileceklerdir.



İlgili dersleri alan ve/veya bu ders konularına ilgi duyan Trakya Üniversitesi öğrencilerinin kullanımına sunulmak üzere bağışlanan kitaplara ilişkin konuşan, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, bağış kararı almalarında eğitime ve bilime verdikleri önemin etkili olduğunu söyleyerek, "Bağışlanan kitaplar ilgili branşlar için maddi ve manevi yönden değerli kaynaklar. Kütüphanelerin zenginleşmesi için paylaşmanın önemine vurgu yapmak istedik. Kitapları, diğer insanlarla paylaşan toplumların gelişmişlik oranları da artmaktadır. Kitabın, insanlığa bırakılacak en büyük miras olduğu düşüncesiyle öğrencilerimize akademik anlamda bir katkı sunmak istedik. Öğrencilerimiz yararına sunduğumuz kaynakların eğitim-öğretim yaşamlarında kendilerine rehberlik etmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE