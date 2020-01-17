Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesinden "Müzede selfie günü"ne özel konsept - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesinden 'Müzede selfie günü'ne özel konsept - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesinden "Müzede selfie günü"ne özel konsept

6 saat önce

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uluslararası çapta bir yarışma düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesinden

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uluslararası çapta bir yarışma düzenlendi. Sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmada katılımcılar #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaştı.


Ülkede müzelerin uluslararası ve ulusal alanda tanıtımını hedefleyen; Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça olarak duyurusu yapılan ve çeşitli ödüllerin verileceği yarışmaya, Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi de özel bir konseptle katkı sağladı. Edirne'nin en önemli kültür destinasyonlarından biri olan Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, barındırdığı zenginliklerle yarışmaya katılmak isteyenlere keyifli bir deneyim sundu.


Osmanlı sağlık geleneğini "Yaşayan Müze" konsepti çerçevesinde başarı ile yansıtan Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, 15 Ocak 2020'de özel konseptiyle katılımcılara kapılarını açtı. Dönem kıyafetleriyle misafirlerini ağırlayan müzenin, ülke ve bölge turizmine önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini belirten Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Müzesi Müdürü ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Akıncı, "Müzemiz, bünyesindeki zenginlikler, sunum teknikleri ve kazanmış olduğu ödüllerle ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını her geçen gün daha da artırıyor. Bunu ziyaretçi sayılarımızdaki istikrarlı artışlarda görebiliyoruz. 2018'de yaklaşık 11 bini uluslararası olmak üzere toplam 270 bin kişiyi müzemizde ağırladık. 2019 yılında ziyaretçi sayımız 280 bini aştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu bu keyifli yarışmaya biz de müze olarak özel konseptimizle destek verdik. Çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen ve müzemize her konuda destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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