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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden Selahattin Demirtaş açıklaması

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden Selahattin Demirtaş açıklaması, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Demirtaş'ın bugün saat 17.20 civarında hastaneye getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda kardiyoloji, nöroloji, gastroenteroloji ve göğüs hastalıkları anabilim dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta, poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

Trakya Üniversitesi, Selahattin Demirtaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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