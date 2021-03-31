Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 120 binden fazla PCR testi yapıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 120 binden fazla PCR testi yapıldı

31.03.2021 11:25
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 120 binden fazla PCR testi yapıldı, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kovid-19 salgının başından buyana 120 binin üzerinde PCR testi yapıldığı bildirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kovid-19 salgının başından buyana 120 binin üzerinde PCR testi yapıldığı bildirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Mart 2020'de "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirilen Trakya Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı bünyesindeki Kovid-19 Referans Laboratuvarının salgın ile mücadele kapsamındaki çalışmalara katkı sağlıyor.

Kent genelinde toplanan numuneler laboratuvarda 24 saat titizlikle analiz ediliyor. Laboratuvarda ayrıca Edirne'de yurt dışına çıkışlarda test istenen kişilere de hizmet veriliyor. Çalışanların, kişisel koruyucu ekipmanlar ve modern laboratuvar uygulamaları eşliğinde görev yaptığı laboratuvarda, salgının başından bu yana 120 binden fazla numuneye PCR testi uygulandı.

Alanında uzman 35 kişilik bir sağlık ekibinin görev yaptığı laboratuvarda çalışmalar Prof. Dr. Şaban Gürcan, Dr. Öğr. Üyesi Canan Eryıldız ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Davarcı gözetiminde yürütülüyor. Laboratuvar günlük ortalama 500 test kapasitesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şaban Gürcan, gelen numuneleri 6 saat içinde sonuçlandırdıklarını belirtti.

Hastane bünyesindeki laboratuvarın, Türkiye'de "Covid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirilen 15. laboratuvar olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu aktaran Gürcan, "Sağlık hizmeti açısından kentimize ve bölgemize önemli katkılar sunan laboratuvarımız, pandeminin başından bu yana 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle çalışıyor. Ekibimizin, vakaların artış dönemlerinde bir günde tek bir cihazla en fazla bin 328 testi saatler içinde sonuçlandırarak salgın ile mücadele ve halk sağlığı adına önemli bir başarıya imza attığını da belirtmek isterim." ifadelerinin kullandı.

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, PCR Testi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 120 binden fazla PCR testi yapıldı - Son Dakika


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