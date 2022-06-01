Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı odaları bağışçıların destekleriyle yenilendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı odaları bağışçıların destekleriyle yenilendi

01.06.2022 10:56
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı odaları bağışçıların destekleriyle yenilendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin odaları bağışçıların destekleriyle yenilendi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin odaları bağışçıların destekleriyle yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışlarıyla yenilenen odalar için tabela asma töreni düzenlendi.

Törende, bağışçıların destekleriyle yenilenen 9 odaya isim tabelaları asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.

Taş, zaman içinde eskiye ve kötü kullanım nedeniyle bozulan eşyaların bağışçıların destekleriyle yenilendiğini söyledi.

Yenilenen odalarda bağışçıların sevdiklerinin adının yaşatıldığını, verilen desteklerle hastanenin yükünün hafifletildiğini aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Hastane sadece Edirne'ye değil tüm Trakya'ya hizmet veren bir hastane. Balkanlar'ın ve Türkiye'nin her yerinden hastalarımız var. Kovid-19 pandemisinin olduğu bir dönemde ciddi hizmetlerimiz oldu. Bu süreçte hiçbir hastamızı tedavisiz bırakmadık. Elimizden geldiğince herkesin tedavisini sağlamaya çalıştık.

Hastanemize aldığımız koltuklarımız, buzdolaplarımız, televizyonlarımız kötü kullanım ya da çok kullanımdan dolayı kısa sürede eskiyor ve tekrar tekrar almak durumunda kalıyoruz. Hastanenin büyüklüğü düşünüldüğünde bunları her zaman karşılamak çok mümkün olmuyor. Ama sizlerin sayesinde destek verenlerin vefat eden yakınlarının isimlerini yaşatmış oluyoruz hem de hastanemize destek olmuş oluyoruz. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ederim."

Törene, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Taştekin, Hastane Müdürü Muzaffer Tudan ve bağışçılar katıldı.

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Kaynak: AA

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