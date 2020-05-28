Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi "Türk Genom" projesinde - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi "Türk Genom" projesinde

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, bireysel ve dönüşümsel tıp alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, bireysel ve dönüşümsel tıp alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor.


Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) "Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği" çağrısı kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı'nın yapmış olduğu proje başvurusu kabul edildi. Bugüne kadar yaklaşık 100 kişinin genomunun dizilendiği Türk Genom Projesi'nde Trakya Üniversitesi de yer alacak. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Gürkan liderliğinde ana bilim dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yalçıntepe, Dr. Öğr. Üyesi Selma Demir, Dr. Öğr. Üyesi Emine İkbal Atlı, Öğr. Gör. Engin Atlı ile doktora öğrencileri Damla Eker ve Çisem Akurut'un yer aldığı proje ile toplumda nadir görülen genetik hastalıkların belirlenmesi hedefleniyor. TÜSEB tarafından Türkiye'nin gen haritasını çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen projede Trakya Üniversitesinin de katkılarıyla nadir genetik hastalıkların Türk toplumunda görülme sıklıkları belirlenmiş olacak.


Türk tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası olan gen haritası çalışmasında yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Gürkan, "TÜSEB bünyesinde tarihi bir adım olarak niteleyebileceğimiz bir projenin içerisinde yer almak hem şahsım hem proje ekibimiz hem de üniversitem adına büyük bir gurur kaynağı. Proje tamamlandığında yaklaşık 1000 kişinin genomu dizinlenmiş olacak. Tıp teknolojisinin ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak bu projede, Trakya Üniversitesi adına bizler de toplumda nadir görülen hastalıkların görülme sıklıklarına dair altın niteliğinde bilgilere ulaşacağız. Bu proje, Türk tıbbı adına dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor" dedi.


Üniversitelerin bilimsel bilginin üretildiği ve toplumun faydasına sunulduğu merkezler olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, Trakya Üniversitesinin bu önemli projenin paydaşlarından biri olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Üniversite yönetiminin bilimsel bilgi üretmek noktasında tüm çalışmaları koşulsuz desteklediğini ifade eden Rektör Tabakoğlu, "Tüm akademik birimlerimiz ve değerli hocalarımızla ülkemize ve bölgemize önemli değerler üretmek için çalışıyoruz. Doç. Dr. Hakan Gürkan hocamızın liderliğinde Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalımızın değerli hocaları ve öğrencilerimiz, tarihi bir projede kilit rol oynayacak. TÜSEB'in başlatmış olduğu Türk Genom Haritası çalışmalarına hocalarımız, nadir görülen hastalıkların gen haritalarının çıkarılması ile destek verecek. Çalışmalar tamamlandığında inanıyorum ki Türk tıbbı büyük bir gelişim göstererek, dünyada bu konuda söz sahibi ülkelerden biri olacak. Böylesi önemli bir projeye imza attıkları için Doç. Dr. Hakan Gürkan hocama ve değerli ekip arkadaşlarına şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 'Türk Genom' projesinde - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürmesine tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi         
17:29
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi         
16:49
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verildiği toplantı sona erdi 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verildiği toplantı sona erdi         
16:38
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı         
16:37
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı         
16:32
Canlı yayında yöneltilen Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar         
16:32
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?         
16:25
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi         
16:15
Taksici, doğum yapan kadını Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi         
16:10
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı         
15:57
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi         
15:54
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı         
15:36
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 19:20:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi "Türk Genom" projesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]