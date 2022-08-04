TÜ Hastanesi'ndeki kermeste elde edilen gelirle sağlık çalışanı anısına oda yenilendi - Son Dakika
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TÜ Hastanesi'ndeki kermeste elde edilen gelirle sağlık çalışanı anısına oda yenilendi

04.08.2022 10:59
TÜ Hastanesi'ndeki kermeste elde edilen gelirle sağlık çalışanı anısına oda yenilendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Hastanesi'nde düzenlenen kermeste elde edilen gelirle, Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybeden hastane çalışanı adına oda yenilendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Hastanesi'nde düzenlenen kermeste elde edilen gelirle, Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybeden hastane çalışanı adına oda yenilendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Hastanesi vefa örneği göstererek vefat eden çalışanlarının isimlerini, yenilemesi yapılan odalarda yaşatıyor.

TÜ Hastanesi Başhekimliği ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle devam eden oda yenilemelerinde vefat eden çalışanların adına düzenlenen odaların tabela asma törenleri gerçekleştirildi.

Hastanede düzenlenen kermeste elde edilen gelirle Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Prof. Dr. Kunter Balkanlı, Genel Dahiliye Kliniğinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Refik Akın ve Medikal Onkoloji Kliniğinde Hüseyin Tepecik adına oda tefrişatı ve yenilemesi gerçekleştirildi. Yine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arş. Gör. Tuğberk Arslan adına Çocuk Cerrahisi Kliniğinde çalışma arkadaşları tarafından bir oda ve ailesi tarafından da asistan odasının yenileme ve tefrişatı gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, hastanenin uzman kadrosu ve güçlü altyapısıyla bölgenin en önemli sağlık merkezi olduğunu belirtti.

Asıl güçlerinin aile olmaktan geldiğine dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"Doktoru, hemşiresi, destek hizmetleri ile burası büyük bir aile. Bu büyük ailenin bir parçası olarak aramızdan ayrılan çalışma arkadaşlarımızı, kardeşlerimizin ismini yaşatmak da bir vefa örneği olmasının yanı sıra aile olmanın da gereğidir. Bu örnek çalışmaya imza atan başta Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Saadet Elmas hocam olmak üzere emeği geçen herkese, hayırseverlerimize ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ Hastanesi'ndeki kermeste elde edilen gelirle sağlık çalışanı anısına oda yenilendi - Son Dakika

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