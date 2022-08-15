TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları başladı - Son Dakika
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TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları başladı

15.08.2022 15:04
TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları başladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları başladı.

TÜ 75. Yıl Spor Salonu'nda basketbol branşıyla başlayan sınavlarda adaylar parkuru belirlenen sürede tamamlamak için yarıştı.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetenek sınavlarına yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Fiziksel olanakları ve akademik kadrosuyla fakültenin cazibe merkezi olduğunu belirten Doç. Dr. Sağıroğlu, "1998 adayımız var. Fakültemiz, bölgenin akademik ve spor eğitimi veren kuruluşu. Başvuru sayısı her geçen yıl artıyor. Bu hafta içinde sınavlarımızı tamamlayacağız. Bu yıl 6 programda 250 kontenjanımız var. Adaylar elde ettikleri puanlar ve başvurularına göre yerleştirilecekler." diye konuştu.

Aday öğrencilerden Eyüp Akkuş ise başarılı bir sınav geçirdiğini ifade etti.

Antrenörlük bölümünü istediğini dile getiren Akkuş, "Sınav ilk başta çok kötüydü. İkinci denemede hırslıydım ve tam puan yaptım. Artık sonuçları bekliyorum." dedi.

Yetenek sınavları cuma günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, basketbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları başladı - Son Dakika

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