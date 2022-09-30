Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi Atakan Makas, Almanya'da bir televizyon kanalındaki programda Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni anlattı.

TÜ yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ününü her geçen gün daha da artırıyor.

Das Erste'de yayınlanan Europa Magazin programında Kırkpınar, yağlı güreşler ve pehlivanlar anlatıldı.

Yağlı güreşin inceliklerinin ve geçmişinin anlatılıp Edirne'nin de tanıtıldığı belgeselde TÜ öğrencisi Edirneli güreşçi Atakan Makas'ın Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlık sürecine yer veriliyor.

TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesindeki dersleriyle antrenman yapmak arasında geçen hayatından kesitler sunan belgesel, Atakan Makas'ı Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde zaferi, Kırkpınar'da ise yenilgiyi tadarken takip ediyor.

"Olimpiyatlar atletler için neyse, Kırkpınar da bizim için odur." diyen Makas, derslerine verdiği önemden ve küçüklükten beri hayalini kurduğu başpehlivan unvanını alabilmek için sürdürdüğü sağlıklı hayattan da bahsediyor.

Radyo Günebakan üniversitenin sesini dünyaya duyuruyor

Trakya Üniversitesi radyosu Radyo Günebakan önemli bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir hayalken gerçeğe dönüşen ve Ağustos 2020'den bu yana "söze dayalı" programcılık anlayışı ile kısa sürede ciddi bir dinleyici kitlesine ulaşan Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan, devam eden ve yeni başlayan programları ile yoluna doludizgin devam ediyor.

Yayın hayatına başladığı iki yıllık süre içerisinde birbirinden güzel şarkıların yanı sıra özgün içerikli programları ile 106.2 Mhz frekansından bölgeye, PowerApp ve Spotify ile tüm dünyaya Trakya Üniversitesinin sesini duyuran Radyo Günebakan, yaz aylarında da programlarıyla dikkat çekiyor.

Trakya Üniversitesinin tüm çalışan ve öğrencilerinin program yapabileceği Radyo Günebakan'da devam eden 12 sürekli programın yanı sıra yeni içerikler ve özgün programlar da yayın hayatlarına başlıyor.