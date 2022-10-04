Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyor

04.10.2022 14:41
Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'de 84 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ'de 84 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

TÜ Sağlık, Kültür ve Daire Başkanlığınca "Topluluklar Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Topluluk stantlarını ziyaret ederek, öğrencilerden bilgi alan Tabakoğlu, Geleneksel Okçuluk Topluluğu standında ok attı.

Rektör Tabakoğlu, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜ'nün salgının ardından 42 bin öğrencisiyle yüz yüze eğitime başladığını söyledi.

Üniversitede 5 binden fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Tabakoğlu, "Tam bir şenlik havası var kampüsümüzde. 100'ün üzerinde üniversite kulübü burada kendilerini tanıtıyorlar ve kulüplerine katılan öğrencilerin kayıtlarını yapıyorlar." dedi.

Tabakoğlu öğrencilerin heyecanı ve sevincini paylaştıklarını ifade etti.

TÜ'nün dünyanın pek çok ülkesindeki öğrenciler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Tabakoğlu, "Yurdun dört bir yanından ve 84 farklı ülkeden öğrencimize hizmet veriyoruz. Özellikle Balkanlardan en çok öğrencinin tercih ettiği üniversite Trakya Üniversitesi. Gençlerimize güvendiğimiz için geleceğe umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Çankırı haber: Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı Çankırı haber: Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı Çankırı yerel haberleri... Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesinin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı Çankırı yerel haberleri... Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesinin yeni öğrencilerini otogarda karşıladı
Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:39 Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti
14:35 HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki
14:23 Dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Uğur Akkuş'un 20 milyon dolarlık borcunu Nihat Özdemir ödedi
14:16 Yüzlerce kişi büyük ikramiyeyi kazanınca soruşturma açılması çağrısı yapıldı
14:19 Altın, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşayarak 1.700 seviyelerine çıktı
14:04 Bolu'da tedirgin eden görüntü! İçme suyu barajındaki balıklar ölüyor
14:01 İspanyol basınından bomba iddia! Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sevilla, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor
14:00 Kuantum mekanikleri konusunda çalışmaları bulunan 3 fizikçi, 2022 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü
13:58 AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar
13:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sorusu sonrası salon 'Cumhurbaşkanı' sesleriyle inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 14:59:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement