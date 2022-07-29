TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Necdet Süt atandı - Son Dakika
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TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Necdet Süt atandı

29.07.2022 13:04
TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Necdet Süt atandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Süt atandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Süt atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini 2012 yılından bu yana sürdüren Prof. Dr. Tammam Sipahi, görevi Prof. Dr. Necdet Süt'e devretti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görev yaptığı süre boyunca özverili çalışmalarından dolayı Sipahi'ye teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içinde çalışmaların süreceğini belirten Tabakoğlu, "Tammam hocamızla birliğimiz, beraberliğimiz, bağımız sürecek. Kendisinin bilgi ve tecrübeleri bizler için çok değerli. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Necdet hocama da başarılar diliyor, devraldığı bayrağı birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum. Bizler de kendisine her konuda destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müdürlük görevine atanan Prof. Dr. Süt ise görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu, üniversiteyi daha ileriye taşımak, rekabetçi yapıyı, kaliteyi yükseltmek adına çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Görevi devreden Sipahi de müdürlük mührünü Süt'e teslim ederek çalışmalarında başarı diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Necdet Süt atandı - Son Dakika

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