Öğrencilere yeni eğitim dönemine "uyku borcu"nu kapatarak girmeleri tavsiyesi - Son Dakika
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Öğrencilere yeni eğitim dönemine "uyku borcu"nu kapatarak girmeleri tavsiyesi

09.09.2022 11:06
Öğrencilere yeni eğitim dönemine "uyku borcu"nu kapatarak girmeleri tavsiyesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı bir uyku düzeni için ders başı yapacak öğrencilere "uyku borçları"nı kapatmalarını önerdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı bir uyku düzeni için ders başı yapacak öğrencilere "uyku borçları"nı kapatmalarını önerdi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, düzenli ve yeterli uykunun sağlıklı yaşamın anahtarlarından olduğunu, yetersiz ve düzensiz uyku döngülerinin bireylerin "uyku borçlanmasına" yol açtığını anlattı.

Yaz tatilinde öğrencilerin uyku düzenlerinde bozulma yaşanabildiğini, okula başlayacak öğrencilere tatilin son günlerinde uyku borçlarını kapatmaları ve uyku vakitlerini düzene koymaları tavsiyesinde bulunan Öztürk, şöyle devam etti:

"Yeteri kadar uyku almadığımızda bu borç birikiyor. Tabii ki tatil dönemlerinde de biraz daha düzensiz uyku, uyanıklık döngüleri, geç yatma gibi sebeplerle uykuya borçlanabiliriz. Benim öğrencilere önerim bu borcu kapatarak yeni döneme girmeleri. Öğrencilerin okulun başlangıcından önce uyku saatini biraz daha olağan erken döneme alarak yeteri kadar uyumaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bu, onların okul başarıları için de önemli. Yani okullar açılmadan önce uyku borcumuzu ödeyelim ve öyle okula başlayalım."

Levent Öztürk, öğrencilere günde en az 7 saat uyumaları gerektiği uyarısını yaptı.

Uyku sağlığı derslerde başarıyı artırıyor

Öğrenim sürecinde düzenli uykunun önemli rol oynadığını aktaran Öztürk, sağlıklı ve düzenli uykunun öğrenme sürecini olumlu etkilediğini ve beraberinde başarıyı getirdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

"Uykuyu genel olarak bedeni dinlendirmek için yaptığımız bir iş olarak düşünürler ama uyku esas olarak beyni dinlendirmek, beyni yeni güne hazırlamak ve geçmiş günün birikimini temizlemek için kullanılan bir süreçtir. O açıdan beyin işlevleri özellikle dikkat, öğrenme ve bellek oluşturma gibi süreçleri uyku sağlığıyla yakından ilişkili. Bu bakımdan uyku sağlığımız ne kadar iyi olursa akademik başarımız, yeni bilgileri öğrenmemiz o kadar iyi oluyor. Bizim yaptığımız bir çalışmada öğrencilerin bir grubuna uyku sağlığı ve hijyeni eğitimi verdiğimizde okul başarılarının kendiliğinden arttığını gözlemledik."

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Levent Öztürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere yeni eğitim dönemine 'uyku borcu'nu kapatarak girmeleri tavsiyesi - Son Dakika

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