TÜ Öğretim Üyesi Dr. Cakcak branşında uluslararası geçerliliği olan sertifika aldı - Son Dakika
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TÜ Öğretim Üyesi Dr. Cakcak branşında uluslararası geçerliliği olan sertifika aldı

30.09.2022 12:42
TÜ Öğretim Üyesi Dr. Cakcak branşında uluslararası geçerliliği olan sertifika aldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Ethem Cakcak, Avrupa Koloproktoloji Derneğince İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Ethem Cakcak, Avrupa Koloproktoloji Derneğince İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Cakcak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneğinin yönlendirmesiyle Avrupa çapında yapılan sertifikasyon sınavına katıldığını ifade etti.

Sınava Türkiye'den bir hekim grubuyla katıldıklarını ve başarı elde ettiklerini dile getiren Cakcak, şunları kaydetti:

"Avrupa çapında, koloproktoloji alanında yeterliliğimizi ispatlayan bir belge durumunda. Sınavda başarılı olarak 'Fellow of the board of surgery in coloproctology' sertifikasını aldık. Şimdiye kadar Türkiye'den 30 hekim almıştı. Biz de buna hak kazanan kişiler arasında girmeyi başardık. Bu sertifika için Türkiye'deki hekim ve cerrahların Avrupa'daki meslektaşlarından hiçbir eksiğinin olmadığını gösteren bir yeterlilik belgesi diyebiliriz.

Cakcak, sertifikasyon sürecinde emeği geçen hocaları ve ailesine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Türkiye, Dublin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜ Öğretim Üyesi Dr. Cakcak branşında uluslararası geçerliliği olan sertifika aldı - Son Dakika

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