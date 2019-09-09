Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden patent...

Kalite ölçütlerini ve standartlarını ulusal ve uluslararası boyutta geliştirmek için çalışan ve bu doğrultuda her geçen gün önemli bir gelişmeye ve yeniliğe imza atan Trakya Üniversitesi, patentlerine bir yenisini ekledi.



Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun'un öncülük ettiği, Trakya Üniversitesinin değerli akademisyenlerinin katkılarıyla 09 Ocak 2019 tarihinde, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan ve faaliyetlerine başlayan alanında ilk ve tek araştırma ve uygulama merkezi niteliğinde olan Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mirko Tos Ear and Hearing Research Center) ilk patentini alarak örnek bir başarıya imza attı.



"Çift Kanallı Otoakustik Emisyon Cihazı" başlığıyla, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen buluş, Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ilk patenti olarak Trakya Üniversitesi patentleri arasına adını yazdırdı. Kuruluşunun üzerinden henüz az bir zaman geçmiş olmasına rağmen gerçekleştirdiği buluşla önemli bir başarıya imza atan Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, patent aldığı cihazı, araştırma merkezinin kuruluş yıl dönümü olan 15-17 Ocak tarihleri arasında kamuoyuna tanıtmayı amaçlıyor.



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle kurulan, yine YÖK tarafından uygun görülerek Prof. Dr. Mirko TOS adını alan ve dünya çapında tanınan ünlü tıp profesörünün adının yaşatıldığı merkeze kazandırılan ilk patentte, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun'un yanı sıra Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Umut, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ataş'ın isimleri yer aldı.



Bilimsel ve akademik çalışmalarının yanı sıra patent çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği aktarılan açıklamada Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, şu açıklamaları yaptı:



"Prof. Dr. Mirko Tos'un adına yakışır çalışmalar yaparak, ülkemiz ve dünyadaki kulak ve işitme sorunlarına, yurt dışındaki meslektaşlarımızın da katkılarıyla çözümler üretmeye çalışmak amacıyla kurduğumuz merkezimize ilk patentimizi kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alanında ilk ve tek olan bir merkezde, kısa bir sürede örnek bir başarıya ve davranışa imza attığımızı düşünüyorum. Buradan, tarihler ölümünün ikinci yılına yaklaşırken Prof. Dr. Mirko Tos Hocamızı derin saygı ve özlemle bir kez daha anıyorum. Çift Kanallı Otoakustik Emisyon isimli, Uluslararası incelemesi devam eden bu cihaz, diğer bir Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ile ilgili patent başvurularımızın yanı sıra, bir başka işitme ölçüm cihazının da patent başvurusunu yakında yapıyoruz. Bu üç cihazımızın prototiplerini, merkezimizin birinci kuruluş yıl dönümü olan Ocak 2020'de kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz. Amacımız, kulak ve işitme cihaz ve implantlarının tamamına yakınında yurt dışına olan bağlılığı azaltarak bu alanda yerli ve milli üretimi hayata geçirmektir. Ayrıca 15-17 Ocak 2020 tarihlerinde Mirko Tos Kulak ve İşitme Merkezi'nin Açılış Töreni ile 1. Bilimsel Toplantısı'nı ve Mirko Tos anısına, 'Kulak ve İşitme Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşım' başlıklı bir oturum gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Başta Prof. Dr. Ahmet Ataş, Doç. Dr. İlhan Umut ve Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Ozan Akı olmak üzere, projede ve projenin bir ürüne dönüşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemiz için hayırlı olsun." - EDİRNE