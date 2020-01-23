Trakya Üniversitesi Uluslararası Mirko Tos Kulak ve İşitme Merkezi açıldı - Son Dakika

Otoloji ve nörotolojide dünyanın en önemli isimleri arasında gösterilen ve yayınladığı onlarca kitap ve 700'e yakın makale ile Medline veritabanına göre aktif çalıştığı 2001 yılında 'kulak burun boğaz' alanında dünyanın en üretken bilim insanı olan Prof. Dr. Mirko Tos'un adının verildiği Kulak ve İşitme Merkezi'nin açılışı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ikinci kattaki yerinde yapıldı.



Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in yanı sıra Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tezel, merkezin yönetim ve danışma kurullarındaki öğretim üyesi ve uzmanlar, Türk ve yabancı bilim insanları ile üniversite ve üniversite dışından konuklar katıldı.



Merkez, işitme test ve cihazlarında yerli ve milli üretime destek olacak



Uluslararası Mirko Tos Kulak ve İşitme Merkezi'nin Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun açılış öncesi merkezi tanıtarak, merkezde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Merkez olarak yeni patentini aldıkları çift kanallı otoakustik emisyon cihazını da tanıtan Prof. Dr. Cem Uzun, "Bu merkezde çeşitli bilim dallarını, temel ve klinik tıp bilimcileri ile odyologları bir araya getirme amacıyla açmış bulunuyoruz. Aynı zamanda işitme teknolojisi gelişimine katkıda bulunmak, dünyada en büyük pazara sahip ülkelerden biri olan ülkemizde bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak, işitme test ve cihazlarında yerli ve milli üretim için özellikle genç araştırmacılar arasında farkındalık oluşturmak ve motivasyon sağlamak hedefindeyiz. Trakya Üniversitesi ve TÜBİTAK'tan aldığımız projelerle alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.



Merkezde ziyaretçi araştırmacılar için de ayrı bir oda bulunduğunu ve projelerini gerçekleştirmek isteyen araştırmacıları merkeze davet eden Prof. Dr. Cem Uzun, desteklerinden dolayı Cerrahpaşa Üniversitesi Odyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataş'a da teşekkürlerini sundu. - EDİRNE