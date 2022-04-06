Trakya Üniversitesi ve SARDOS arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi ve SARDOS arasında iş birliği protokolü imzalandı

06.04.2022 10:21
Trakya Üniversitesi ve SARDOS arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) arasında "Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) arasında "Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ile SARDOS arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayacak olan protokol, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ve SARDOS Başkanı Faruk Eker arasında imzalandı.

Protokol kapsamında her iki kurum eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük gerektiren konularda bir araya gelebilecek ve tarafların katılımlarıyla ortak organizasyonlar düzenleyebilecek.

SKS Daire Başkanı İşçimen, protokol ile öğrencilerin gönüllü faaliyetlere katılımının arttırılmasının yanı sıra toplumsal bütünleşmelerini sağlayarak kişisel ve sportif yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlanacağını belirtti.

Gönüllü faaliyetlerin gerçekleşmesi noktasında dinamik bir güç olarak öğrencilerin pek çok alanda başrol oynadığını aktaran İşçimen, sporun psikososyal gelişimde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

İşçimen, bisiklet kullanımının ve doğa sporlarına katılımın yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

SARDOS Başkanı Eker ise Trakya Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

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Trakya Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi ve SARDOS arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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