Trakya Üniversitesi ve Uzunköprü Belediyesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi ile Uzunköprü Belediyesi arasında karşılıklı iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü" ve "Afet ve Afet Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile Uzunköprü'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan Trakya Üniversitesi, Uzunköprü Belediyesi ile imzaladığı protokolle ilçeye olan katkısı ve desteğini genişletmeyi amaçlıyor.

İmzalanan protokollerle her iki kurum eğitim-öğretim, araştırma, sosyal, kültürel ve sportif konuların yanı sıra afet ve acil durumlar konusunda iş birliği ve eğitim faaliyetlerinde bulunacak.

Uzunköprü Belediyesinde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Özlem Becan, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ve iki kurum çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Becan, imzalanan protokollerin her iki kuruma katkı sağlayacağını belirtti.

İş birliğine imkan sağlayan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İşçimen'e teşekkür eden Becan, "İlçemizin, halkımızın ve çalışanlarımızın mutluluğu, huzuru ve emniyeti için Trakya Üniversitesi ile güzel bir iş birliğine imza attık. Hayata geçirdiğimiz bu iş birliği ile hem sosyal anlamda donatı alanlarımız zenginleşirken hem de olası afetlere karşı bilincimiz artacak. Bu iş birliğine imkan sağlayan Rektör Tabakoğlu'na ve İşçimen'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşçimen de Trakya Üniversitesinin kurumsal kabiliyet ve imkanları ile networkunu özel sektörün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Güzel çalışmalar yapılacağını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Belediyesi ile imzaladığımız protokolle belediyenin sosyal donatı alanlarını çalışma arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. Ayrıca iki kurum arasında ortak sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bir diğer protokolümüz de olası her türlü afete karşı iki kurum arasındaki eş güdümün sağlanması ve ortak hareket edilmesine yönelik olacak. İş birliklerimizi ilimiz geneline yaymak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Görüşmenin ardından, daha önce Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Festivali'nde sergilenen Osman Özmen Yeltekin'in "Yaban Kuşları" fotoğraf sergisi, Uzunköprü Belediyesi Sanat Merkezi'nde sanat ve doğaseverlerin beğenisine sunuldu.