Üye Girişi
Trakya Üniversitesi ve Uzunköprü Belediyesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi ve Uzunköprü Belediyesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı

11.02.2022 13:02
Trakya Üniversitesi ve Uzunköprü Belediyesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı

Trakya Üniversitesi ile Uzunköprü Belediyesi arasında karşılıklı iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü" ve "Afet ve Afet Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Trakya Üniversitesi ile Uzunköprü Belediyesi arasında karşılıklı iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü" ve "Afet ve Afet Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile Uzunköprü'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan Trakya Üniversitesi, Uzunköprü Belediyesi ile imzaladığı protokolle ilçeye olan katkısı ve desteğini genişletmeyi amaçlıyor.

İmzalanan protokollerle her iki kurum eğitim-öğretim, araştırma, sosyal, kültürel ve sportif konuların yanı sıra afet ve acil durumlar konusunda iş birliği ve eğitim faaliyetlerinde bulunacak.

Uzunköprü Belediyesinde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Özlem Becan, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ve iki kurum çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Becan, imzalanan protokollerin her iki kuruma katkı sağlayacağını belirtti.

İş birliğine imkan sağlayan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İşçimen'e teşekkür eden Becan, "İlçemizin, halkımızın ve çalışanlarımızın mutluluğu, huzuru ve emniyeti için Trakya Üniversitesi ile güzel bir iş birliğine imza attık. Hayata geçirdiğimiz bu iş birliği ile hem sosyal anlamda donatı alanlarımız zenginleşirken hem de olası afetlere karşı bilincimiz artacak. Bu iş birliğine imkan sağlayan Rektör Tabakoğlu'na ve İşçimen'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşçimen de Trakya Üniversitesinin kurumsal kabiliyet ve imkanları ile networkunu özel sektörün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Güzel çalışmalar yapılacağını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Belediyesi ile imzaladığımız protokolle belediyenin sosyal donatı alanlarını çalışma arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. Ayrıca iki kurum arasında ortak sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bir diğer protokolümüz de olası her türlü afete karşı iki kurum arasındaki eş güdümün sağlanması ve ortak hareket edilmesine yönelik olacak. İş birliklerimizi ilimiz geneline yaymak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Görüşmenin ardından, daha önce Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Festivali'nde sergilenen Osman Özmen Yeltekin'in "Yaban Kuşları" fotoğraf sergisi, Uzunköprü Belediyesi Sanat Merkezi'nde sanat ve doğaseverlerin beğenisine sunuldu.

YORUMLAR
500

Trakya Bölgesi, Özlem Becan, Araştırma, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi ve Uzunköprü Belediyesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 13:09:32. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi ve Uzunköprü Belediyesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement