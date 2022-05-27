Trakya Üniversitesi yemekhanesinde haftada bir gün menü "Balkan yemeklerine" ayrıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi yemekhanesinde haftada bir gün menü "Balkan yemeklerine" ayrıldı

27.05.2022 14:21
Trakya Üniversitesi yemekhanesinde haftada bir gün menü "Balkan yemeklerine" ayrıldı

Balkan ülkelerinden 4 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesinde haftanın bir günü yemekhanelerde Balkan lezzetleri sunulacak.

Balkan ülkelerinden 4 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesinde haftanın bir günü yemekhanelerde Balkan lezzetleri sunulacak.

Üniversite tarafından başlatılan uygulama kapsamında Balkan çorbası, Arnavutluk mutfağından elbasan tava ve mişöriz ile Bulgaristan mutfağından Dunavska'dan oluşan ilk menü Balkan Yerleşkesindeki Bolca Ana Yemekhanesinde öğrenci, akademisyen ve personele sunuldu.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yemekhanede yemek servisi yaptıkları öğrencilerle birlikte menünün tadına baktı.

Vali Kırbıyık, yemeğin ardından AA muhabirine, şehrin dinamiklerini tanıma açısından ziyaretlerinin sürdüğünü söyledi.

Bugün Trakya Üniversitesini ziyaret ettiklerini belirten Kırbıyık, "Sayın Rektörümüzden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Duyduklarımdan yapılan çalışmalardan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Hakikaten çok ciddi bir kapasiteye ulaşmış, 14 fakültesiyle birlikte gerek öğrenci varlığı gerek akademik kadrosunun gücü gerek yaptığı çalışmalarla Trakya Üniversitesi Türkiye'de önde gelen üniversitelerden biri." dedi.

Kırbıyık, Rektör Tabakoğlu'nun daveti üzerine Balkan yemeklerinin sunulduğu ilk gün öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Uygulamanın son derece güzel olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Masasını paylaştığımız öğrenci arkadaşlarımızın da fikirlerini aldık. Hakikaten güzel bir çalışma olmuş. Başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum. 5 binin üzerinde uluslararası öğrenci hakikaten büyük bir varlık. Şehrimize büyük bir güç veriyorlar, renk katıyorlar. Onları da bu şehirde ağırlamaktan son derece memnunuz." diye konuştu.

Öğrenciler çok memnun

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu da Edirne'nin bir Balkan şehri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Edirne'ye geldikleri zaman Balkan havasını teneffüs edip Balkan suyu içtiklerini belirten Tabakoğlu, "Haftada bir gün de olsa Balkan yemeklerinden yesinler diye düşündü arkadaşlar. Bugün de ilk günümüz. Sayın Valimiz de bizi kırmadı ilk yemeğimize eşlik etti. Kendisine şükranlar sunuyoruz." dedi.

Öğrenciler de Balkan lezzetlerinin sunulmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi Makedonyalı Zafer Maksut memleketinin yemeklerinin üniversite yemekhanesinden sunulmasının güzel olduğunu söyledi.

Türkiye ile Balkanların yıllardır çok yakın ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Maksut, "Yemek çok güzeldi, İnşallah hep böyle yemekler çıkar." ifadesini kullandı.

Aynı fakülteden Tahsin Eray da Balkan coğrafyasının yemeklerini tatmaktan memnun olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi yemekhanesinde haftada bir gün menü Balkan yemeklerine ayrıldı
Trakya Üniversitesi yemekhanesinde haftada bir gün menü Balkan yemeklerine ayrıldı
Trakya Üniversitesi yemekhanesinde haftada bir gün menü Balkan yemeklerine ayrıldı

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F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi yemekhanesinde haftada bir gün menü 'Balkan yemeklerine' ayrıldı - Son Dakika


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