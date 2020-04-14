Trakya Üniversitesi yönetimi, YÖK Başkanı ile dijital toplantıya katıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi yönetimi, YÖK Başkanı ile dijital toplantıya katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve rektör yardımcıları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile dijital ortamda gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve rektör yardımcıları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile dijital ortamda gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve diğer üniversite rektörleriyle, gündeme yönelik son gelişmelerin ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü dijital toplantıda bir araya geldi.

Üniversitelerde Covid-19 pandemisine yönelik alınan tedbirler, eğitim-öğretimin dijital ortama taşınması, e-ders platformlarının güçlendirilmesinin yanı sıra üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde devamına yönelik görüşlerin ifade edildiği toplantıda, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu söz alarak, Trakya Üniversitesi'ndeki tedbirler ve hastanedeki son durum hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantı, katılımcı üniversite rektörlerinin, hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vermesi, yaşanılan sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılması ve yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi. - EDİRNE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum

Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar

İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü

Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu

Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir

Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey

Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı

ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor

Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı

TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak

AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor

Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık