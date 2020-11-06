Trakya Üniversitesinde AGROPARK kurulması planlanıyor - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölge ve ülke tarımına katkıda bulunmak amacıyla üniversite bünyesinde AGROPARK projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Görüşmede, bölgedeki tarımsal gelişmeler, tarıma yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle tarımsal istihdamın geleceğine yönelik önerileri ve projeler ele alındı.

Tabakoğlu, Edirne'nin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu, bölgenin doğru proje ve modern tarım yöntemleriyle büyük bir nüfusa yetecek potansiyel taşıdığını belirtti.

AGROPARK başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçirmek istediklerini bildiren Tabakoğlu, Edirne'nin tarımsal üretim ve istihdamının daha yüksek seviyelere çıkarılabileceğini ifade etti.

Bölgenin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak tarım potansiyelinin artırılmasına destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak geleneksel tarım yöntemlerini terk etmemiz, modern tarım yöntemleriyle katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz artık bir zorunluluk. TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz başta olmak üzere devletimizin yürüttüğü yerli ve milli tohum ve tarım projelerinin yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin bu tohumları tercih etmesinin teşvik edilmesine yönelik üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırız."

Aksal da yapılan çalışmalardan dolayı Tabakoğlu'nu tebrik ederek Edirne'ye yapılan her hizmetin destekçisi ve takipçisi olacağını belirtti.