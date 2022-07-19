Trakya Üniversitesinde "Akran değerlendirme çalışmaları" başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesinde "Akran değerlendirme çalışmaları" başlatıldı

19.07.2022 09:26
Trakya Üniversitesinde "Akran değerlendirme çalışmaları" başlatıldı

Trakya Üniversitesinde akran değerlendirme çalışmalarına başlandı.

Trakya Üniversitesinde akran değerlendirme çalışmalarına başlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, sürdürülmekte olan kalite çalışmalarının değerlendirilmesi, kalite kültürünün oluşturulması, akreditasyon çalışmalarının teşvik edilmesi ve paydaş katılımının artırılması amacıyla akran değerlendirme süreci başlatıldı.

Çalışmalar, Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen bilgilendirme notları ve dokümanlar doğrultusunda gerçekleştirildi. Merkez Müdürlüğü tarafından saha ziyaretini yürütecek takım üyelerine yönelik yüz yüze ve çevrim içi ortamda iki farklı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çalışmalar kapsamında beşer kişiden oluşan 7 değerlendirme takımı, üniversitede yedi farklı akademik birime saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında birim yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, birim kalite komisyonu üyeleri, akademik personel, idari personel ve öğrenciler ile görüşmeler yapıldı.

Çalışmaların 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde de sürdürüleceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Tırtıl istilasına karşı çalışma başlatıldı Tırtıl istilasına karşı çalışma başlatıldı İlhami Özcan Aygun'dan 'Tırtıl İstilası'yla İlgili Bakan Kirişci'ye: 'İlaçlama Yapan Çiftçilerin Masraflarını Devletin Sübvanse Etmesini Sağlayacak... İlhami Özcan Aygun'dan 'Tırtıl İstilası'yla İlgili Bakan Kirişci'ye: 'İlaçlama Yapan Çiftçilerin Masraflarını Devletin Sübvanse Etmesini Sağlayacak...
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde 'Akran değerlendirme çalışmaları' başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:23 Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
07:33 Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi
07:30 Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 09:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde "Akran değerlendirme çalışmaları" başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement