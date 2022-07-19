Trakya Üniversitesinde "Akran değerlendirme çalışmaları" başlatıldı

Trakya Üniversitesinde akran değerlendirme çalışmalarına başlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, sürdürülmekte olan kalite çalışmalarının değerlendirilmesi, kalite kültürünün oluşturulması, akreditasyon çalışmalarının teşvik edilmesi ve paydaş katılımının artırılması amacıyla akran değerlendirme süreci başlatıldı.

Çalışmalar, Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen bilgilendirme notları ve dokümanlar doğrultusunda gerçekleştirildi. Merkez Müdürlüğü tarafından saha ziyaretini yürütecek takım üyelerine yönelik yüz yüze ve çevrim içi ortamda iki farklı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çalışmalar kapsamında beşer kişiden oluşan 7 değerlendirme takımı, üniversitede yedi farklı akademik birime saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında birim yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, birim kalite komisyonu üyeleri, akademik personel, idari personel ve öğrenciler ile görüşmeler yapıldı.

Çalışmaların 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde de sürdürüleceği belirtildi.