Trakya Üniversitesinde "Almanca öğretmenliği" ele alındı - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde, Almanca öğretmenliği bölümlerinin hazırlık sınıfları toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, çevrim içi düzenlenen toplantıya çeşitli üniversitelerin öğretim görevlilerinin katıldığı belirtildi.

Üniversiteler arası iş ağı oluşturulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce 2000 yılında düzenlenen benzer bir toplantıdan 21 yıl sonra yeniden organize edilen etkinlikte 11 üniversiteden katılımcı ve temsilciler yer aldı. Birimlerin kısaca tanıtıldığı toplantıda öğrenci profili, yabancı dil alım koşulları, birim bazlı ders dağılımı, uygulanan eğitim modeli, başarı ve geçme notları, ölçme ve değerlendirme süreç akışı, yeterlik sınavları konusu, kullanılan ders kitapları, akreditasyon çalışmaları, beceri öğretiminin uygulanması, pandemi şartlarının yabancı dil eğitimine etkisi, fakülteler ile iş birliği ve Almanca hazırlık sınıfı ile ilgili birçok konu ele alındı.

Etkinlik sonunda katılan birimlerin belli ölçek doğrultusunda rapor hazırlayıp organizasyon ekibi tarafından nihai bir rapora dönüştürülmesi ve etkinliğin sürdürülebilir ve verimli olması için gelecek yıl da yapılması ve spesifik konularda bilgi paylaşımı yapılması kararı alındı."

Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu ve Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan Köksal'ın yaptığı toplantıya, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Trakya Üniversitesinden öğretim elemanları ve temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.