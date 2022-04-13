Trakya Üniversitesinde atık floresan lamba ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesinde atık floresan lamba ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı

13.04.2022 10:35
Trakya Üniversitesinde atık floresan lamba ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı

Trakya Üniversitesinin (TÜ) farklı birimlerinde biriktirilen bin atık floresan lamba ve 700 kilogram atık cam toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Trakya Üniversitesinin (TÜ) farklı birimlerinde biriktirilen bin atık floresan lamba ve 700 kilogram atık cam toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, atık yönetim alanında birçok çalışma yapan Trakya Üniversitesi farklı atık tiplerini kaynağında ayırarak ekonomiye geri kazandırıyor.

Bu kapsamda Yeşil Trakya ve Sıfır Atık projelerini eş zamanlı yürüten Trakya Üniversitesinin, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda bin atık floresan lamba ile Eğitim ve Edebiyat fakültelerinin yanı sıra Sosyal Bilimler, Sağlık Hizmetleri, Tunca, Havsa ve Keşan MYO'ları ile Rektörlük birimlerinde toplanan yaklaşık 700 kilogram cam şişe geri dönüşüme kazandırıldı.

İçinde doğaya zararlı sera gazı barındıran floresanları biriktirerek çevrenin korunması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yaptığı katkılardan dolayı Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi'ye, rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve çevre mühendisi Tuba Doğru tarafından teşekkür belgesi verildi.

Atık camlardan mozaik yapılacak

Trakya Üniversitesi ile Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi (AGİD) arasında imzalanan protokol çerçevesinde biriktirilen floresan lamba atıkları AGİD tarafından teslim alınarak geri dönüşüm tesisine gönderiliyor.

Geri dönüşüm tesisine gönderilen atık floresanlar öncelikle kırma makinesine atılıyor ve içindeki cıva ve fosfor gazları çekiliyor. Kırma sırasında oluşan toz ve gazlar filtreler yardımıyla çekilerek yüzde 97 oranında geri dönüşüme kazandırılıyor.

Trakya Üniversitesinde mart ayı içerisinde geri dönüşüme kazandırılan 700 kilogram cam şişe atığı, cam mozaik üretimi için değerlendirilecek.

YORUMLAR
500
Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı Kahramankazan'da sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı Son dakika haber! Ünlü şef Aşkar: 'Geleneksel Anadolu mutfağı anne mutfağı gibi' Son dakika haber! Ünlü şef Aşkar: 'Geleneksel Anadolu mutfağı anne mutfağı gibi'

Trakya Bölgesi, geri dönüşüm, Yusuf Çapraz, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde atık floresan lamba ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar
10:32 Umutları da evleri de kül oldu! Tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri para çıkan yangınla birlikte yok oldu
10:29 Açık kalan fırın kapısını fark eden 2 genç kız kasadan sadece 200 lira çaldı
10:26 Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı! Geliri sokak hayvanlarına adandı
10:03 Sadık köpek sahibini korumak için ayıya saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:43:19. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde atık floresan lamba ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement