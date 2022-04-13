Trakya Üniversitesinde atık floresan lamba ve camlar geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesinin (TÜ) farklı birimlerinde biriktirilen bin atık floresan lamba ve 700 kilogram atık cam toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, atık yönetim alanında birçok çalışma yapan Trakya Üniversitesi farklı atık tiplerini kaynağında ayırarak ekonomiye geri kazandırıyor.

Bu kapsamda Yeşil Trakya ve Sıfır Atık projelerini eş zamanlı yürüten Trakya Üniversitesinin, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda bin atık floresan lamba ile Eğitim ve Edebiyat fakültelerinin yanı sıra Sosyal Bilimler, Sağlık Hizmetleri, Tunca, Havsa ve Keşan MYO'ları ile Rektörlük birimlerinde toplanan yaklaşık 700 kilogram cam şişe geri dönüşüme kazandırıldı.

İçinde doğaya zararlı sera gazı barındıran floresanları biriktirerek çevrenin korunması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yaptığı katkılardan dolayı Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi'ye, rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve çevre mühendisi Tuba Doğru tarafından teşekkür belgesi verildi.

Atık camlardan mozaik yapılacak

Trakya Üniversitesi ile Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi (AGİD) arasında imzalanan protokol çerçevesinde biriktirilen floresan lamba atıkları AGİD tarafından teslim alınarak geri dönüşüm tesisine gönderiliyor.

Geri dönüşüm tesisine gönderilen atık floresanlar öncelikle kırma makinesine atılıyor ve içindeki cıva ve fosfor gazları çekiliyor. Kırma sırasında oluşan toz ve gazlar filtreler yardımıyla çekilerek yüzde 97 oranında geri dönüşüme kazandırılıyor.

Trakya Üniversitesinde mart ayı içerisinde geri dönüşüme kazandırılan 700 kilogram cam şişe atığı, cam mozaik üretimi için değerlendirilecek.