Trakya Üniversitesinde bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte bisiklet kullanımının ekonomik, çevreci, kültürel faydalarına dikkat çekildi.

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak çevreci bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Bisikletin ruhsal ve fiziksel sağlığın gelişmesine yardımcı, doğaya uyumlu, sürdürülebilir ulaşımın sembolü olduğuna dikkati çeken Tabakoğlu, "Bisikletin günlük yaşam içinde kullanımına yönelik teşvik ve tedbirler dünya genelinde uygulanmaktadır. Trakya Üniversitesi olarak bisikletin günlük yaşamda daha çok kullanılmasını teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balkan Yerleşkemizdeki bisiklet yolunda öğrencilerimizi, personelimizi ve halkımızı bisiklet kullanırken görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de toplumda bisiklet kültürünün gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.