Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesinde çalışanlarına "hijyen eğitimi" verildi
Son Dakika Güncel Haber

Trakya Üniversitesinde çalışanlarına "hijyen eğitimi" verildi

6 dakika önce

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Parlak tarafından gerçekleştirilen "Hijyen Eğitimi"ne katıldı.

Trakya Üniversitesinde çalışanlarına

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı çalışanları, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Parlak tarafından gerçekleştirilen "Hijyen Eğitimi"ne katıldı.


Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanlarından Şube Müdürü Çetin Kaya, Şube Müdür V. Koray Taş, Bilg. İşl. Gökay Kiras, Bilg. İşl. Handan Uzun, Memur Emek Başar Dağdeviren, Memur Mahmut Genç, Tek. Ümit Yavuz, Büro Çalışanı Ayşe Eğe, Neslihan Tuna ve Oğuz Batur katıldı.


Mehmet Parlak eğitimde, 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Kişisel Hijyen, Kişisel Temizlik, İş yerlerinde Hijyenin Önemi, İşyeri Ortamlarının Temizliği, Dezenfeksiyon, İş yerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanların Temizliği, Risk Gruplarına Göre Gıdalar, Gıda Güvenliği, Gıdaların Muhafaza Koşulları, Gıda Kaynaklı Hastalıklar, Mutfak Kuralları, Zehirlenmeler, Bulaşıcı Hastalıklar ve Mikroorganizmalar konularında bilgi verildi.


Teorik bilginin verildiği bu ilk eğitimin ardından Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından iki eğitimin daha yapılması planlandı. Gerçekleştirilecek ikinci eğitim Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin desteği ile düzenlenecek. Eğitimin son toplantısı ise "Toplu Yemek Üreten Birimlerde Denetleme Pratik Eğitimi" adı altında Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesinde yapılacak. - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakanlık açıkladı: Pençe Harekatı'nda 111 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Erzurum Valiliği: Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam görevlendirildi Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu: KHK mağdurları için af hazırlığı yaptığı izlenimi edindim 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:11:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trakya Üniversitesinde çalışanlarına "hijyen eğitimi" verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]