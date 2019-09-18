Trakya Üniversitesinde çalışanlarına "hijyen eğitimi" verildi

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı çalışanları, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Parlak tarafından gerçekleştirilen "Hijyen Eğitimi"ne katıldı.



Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanlarından Şube Müdürü Çetin Kaya, Şube Müdür V. Koray Taş, Bilg. İşl. Gökay Kiras, Bilg. İşl. Handan Uzun, Memur Emek Başar Dağdeviren, Memur Mahmut Genç, Tek. Ümit Yavuz, Büro Çalışanı Ayşe Eğe, Neslihan Tuna ve Oğuz Batur katıldı.



Mehmet Parlak eğitimde, 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Kişisel Hijyen, Kişisel Temizlik, İş yerlerinde Hijyenin Önemi, İşyeri Ortamlarının Temizliği, Dezenfeksiyon, İş yerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanların Temizliği, Risk Gruplarına Göre Gıdalar, Gıda Güvenliği, Gıdaların Muhafaza Koşulları, Gıda Kaynaklı Hastalıklar, Mutfak Kuralları, Zehirlenmeler, Bulaşıcı Hastalıklar ve Mikroorganizmalar konularında bilgi verildi.



Teorik bilginin verildiği bu ilk eğitimin ardından Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından iki eğitimin daha yapılması planlandı. Gerçekleştirilecek ikinci eğitim Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin desteği ile düzenlenecek. Eğitimin son toplantısı ise "Toplu Yemek Üreten Birimlerde Denetleme Pratik Eğitimi" adı altında Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesinde yapılacak. - EDİRNE