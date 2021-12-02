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Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi

02.12.2021 13:36
Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi

Trakya Üniversitesinde kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinde kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Yusuf Çapraz Uygulamalı Birimler Yüksek Okulunda arama kurtarma, acil sağlık, itfaiye, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği ekipler, araçlarıyla okulun bahçesine konuşlandı. Sirenlerin çalmasıyla bina içindekiler hızlı şekilde tahliye edildi.

Deprem canlandırmasının ardından, ekipler üst katlarda mahsur kalan ve yaralanan kişiyi sedyeyle aşağı indirdi.

Bu arada kazan dairesinde çıkan yangına da müdahale edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, depremin değil tedbirsizliğin öldürdüğünü söyledi.

Tatbikatın AFAD, UMKE, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), 112 Acil Sağlık ve Turkuaz Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Tatbikat gerçeğini aratmıyor. Deprem hayatımızın gerçeği ve tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla buna hazırız. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hepimize düşen görevler var. Bunları hepimizin öğrenmesi gerekiyor." dedi.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de ilçenin jeopolitik açıdan 2. deprem kuşağında yer aldığını ifade etti.

Tatbikatta senaryo gereği depremin 30 saniye sürdüğünü aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Deprem anını siren eşliğinde başlattık. Bu sürede öğrencilerin sınıflarında çök-kapan-tutun uygulaması yapmaları sağlandı. Sirenlerin bitimiyle öğrencilerimiz binayı terk işlemi gerçekleştirmeye başladı. Duvar kenarlarından sırayla, başlarını kollayarak seri bir şekilde tahliye edildiler. Binadan ayrılan öğrenci ve personelin toplanma alanında yoklaması alındı. Artçı sarsıntılar sırasında merdivenlerin çökmesinden dolayı 3. ve 1. katta öğrencilerin kaldığının tespit edilmesiyle AFAD ve sivil toplum kuruluşu ekipleri bu katlara sevk edildi. Katlarda kalan öğrencilerin yaralı oldukları AFAD personelini tarafından rapor edilmesiyle birlikte ilgili alanlara UMKE ekipleri sevk edildi. 3. kattaki öğrencimizi camdan AFAD ve STK ekipleri, 1. katta kalan öğrencimizin ise itfaiye merdiveni vasıtasıyla zemine indirilip ambulansa sevki sağlandı."

İşçimen, kazan dairesinde tatbikat anında temsili çıkan yangına da başarılı şekilde müdahale edildiğini dile getirdi.

Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi
Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi
Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi
Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi
Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi

Trakya Bölgesi, Arama Kurtarma, Tatbikat, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde deprem tatbikatı etkiledi - Son Dakika


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