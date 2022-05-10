Trakya Üniversitesinde düzenlenen konferansta "Trak mitosları" konuşuldu - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" çevrim içi konferans serisinde "Trak mitosları" ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansa, TÜ Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Sandalcı konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Sandalcı, konferansta kutsal inanışları konu alan mit, mitos ve mitoloji hakkında bilgiler verdi.

Eskiçağ metinlerinden hareketle Trakya ve Tarakların özellikleri ile Taraklara ait anlatılardan derlenen konular hakkında bilgiler veren Sandalcı, coğrafi zorlukların ve yaşamın getirdiği ihtiyaçlardan yaratılan mitosların antik Trakya yaşamına ışık tuttuğunu belirtti.

Sandalcı, sözlü geleneğin ürünleri olan mitosların özünde inançların, kahramanlıkların ve sosyal yaşama dair izlerin bulunduğunu kaydetti.