Trakya Üniversitesinde "Eğitimde Dijital Dönüşüm" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde "Eğitimde Dijital Dönüşüm" etkinliği düzenlendi

22.03.2022 12:44
Trakya Üniversitesinde "Eğitimde Dijital Dönüşüm" etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsü Başkanı Dr. Erdem Demiröz, eğitimde dijital dönüşümün kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) UNESCO Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm Kürsü Başkanı Dr. Erdem Demiröz, eğitimde dijital dönüşümün kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2022 Kamu Personeli Eğitim Atılım Yılı kapsamında TÜ Dijital Dönüşüm Topluluğunca "Eğitimde Dijital Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dr. Demiröz, eğitimin kalitesini artırmak için öğrencilerin ilgi alanı, beklenti ve yeteneklerine uygun yöntemlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Dijital dönüşümle zamandan ve mekandan bağımsız öğrenme deneyimleri tasarlanabileceğini belirten Demiröz, teknoloji destekli eğitim uygulamalarının önemine değindi.

Demiröz, şunları kaydetti:

"Eğitimde dijital dönüşüm aslında bir zorunluluk artık. Dijital dönüşmek zorundayız. Farklı öğrenme yöntemleri, farklı eğitim yöntemleriyle birlikte ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak zorundayız. Eğitimde dijital dönüşüm sadece teknolojik altyapıyı güçlendirmekle yapılabilecek bir şey değil. Bu bir süreç. Donanım, yazılı ve içerik geliştirme süreci var. Bunun yanında hizmet içi eğitim boyutu var. Öğrencilerin eğitilmesi ve öğretmenlerin eğitilmesi."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversite olarak dijital dönüşüme önem verdiklerini ve çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Edirne Valiliği Rumeli'nin Sesi Etnik Müzik Orkestrası'nın gösterisiyle sona eren etkinliğe, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, akademisyen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesinde Eğitimde Dijital Dönüşüm etkinliği düzenlendi
Trakya Üniversitesinde Eğitimde Dijital Dönüşüm etkinliği düzenlendi
Trakya Üniversitesinde Eğitimde Dijital Dönüşüm etkinliği düzenlendi

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Trakya Üniversitesi, geri dönüşüm, Kongre, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde 'Eğitimde Dijital Dönüşüm' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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